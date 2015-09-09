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إطلاق التيار الكهربائى لمحطة رفع الصرف الصحى بأرض منف فى السويس

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إطلاق التيار الكهربائى لمحطة رفع الصرف الصحى بأرض منف فى السويس إطلاق التيار الكهربائى لمحطة رفع الصرف الصحى بأرض منف فى السويس
عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس، اجتماعا بحضور المهندس أحمد شلبى رئيس مجلس إدارة جمعية منف للإسكان التعاونى، لبحث واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لتوصيل التيار الكهربائى لمحطة رفع الصرف الصحى بمنطقة الكبانون، بحى عتاقة، والخاصة بجمعية منف للإسكان التعاونى، بطاقة قدرها 2400 متر مكعب يوميا، والتى تصرف على محطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية بعتاقة والتى تخدم الوحدات السكنية التابعة للجمعية.

وشدد المحافظ على رئيس الجمعية اتخاذ كافة الإجراءات السريعة، وإنهاء المشكلة من أجل توصيل التيار الكهربائى للمحطة.

حضر اللقاء سعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة وسيدة الشرقاوى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس أحمد شحاته نائب رئيس قطاع شركة توزيع كهرباء القناة لفرع السويس، وحمدى عبد الله نائب رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالسويس.
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