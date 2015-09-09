مقتل 31 من داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولى

قتل 31 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى بنيران القوات العراقية المشتركة وقصف لطيران التحالف الدولى فى مناطق متفرقة بالعراق اليوم الأربعاء.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقياد العمليات المشتركة العراقية أن طيران التحالف الدولى نفذ 16 طلعة جوية أسفرت عن مقتل 22 إرهابيا وتدمير ثلاث زوارق ودراجة نارية وأسلحة وعتاد للتنظيم.. مشيرة إلى أن الطيران العراقى نفذ 24 طلعة جوية بمختلف قواطع العمليات لمساندة القوات البرية.

وقتلت القوات التابعة لقياد عمليات بغداد إثنين من الارهابيين بمنطقة الكرمة شمال شرقى الفلوجة وتدمير مركبة عسكرى لداعش، كما قصف الطيران العراقى موقعا لداعش فى حصيبة شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار مما أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين.

وأكد القيادى فى الحشد الشعبى واثق الفرطوسى مقتل أمير داعش أبو همام الشامى واثنين من معاونيه، إضافة إلى تفجير مخزن للعبوات الناسفة تابع للتنظيم فى ناحية البغدادى بالأنبار.

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