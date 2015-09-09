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انفجار سيارة مفخخة قرب سجن وسط العاصمة الليبية ولا اصابات

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انفجار سيارة مفخخة قرب سجن وسط العاصمة الليبية ولا اصابات انفجار سيارة مفخخة قرب سجن وسط العاصمة الليبية ولا اصابات
أفادت مصادر أمنية، أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم الاربعاء، قرب سجن فى وسط العاصمة الليبية طرابلس موقعة اضرارا مادية من دون اصابات بشرية.

وقال عثمان القلانى، المتحدث باسم "مؤسسة الاصلاح والتاهيل - الهضبة" التى تشرف على عمل السجن: "انفجرت سيارة مفخخة اليوم قرب مقر سجن الهضبة ومقر سرية تابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف: "وقع التفجير على بعد نحو 150 مترا من نهاية سور السجن، المعلومات الاولية تفيد بان امراة هى التى ركنت السيارة المفخخة فى هذا المكان متحججة بانها تود دخول السجن لزيارة سجين".

وتابع "لم تقع اى اصابات فى الارواح، وقد ادى التفجير الى تضرر سيارتين فقط".

من جهته، قال مسئول فى السجن، إن "الانفجار كان قويا، وقد تصاعد دخان كثيف فى الهواء".
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