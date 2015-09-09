أمريكا تعلن استعدادها لاستضافة 70 ألف لاجئ من مختلف دول العالم

قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربي ان الولايات المتحدة ستستضيف “70ألف لاجئ من مختلف دول العالم،موضحا ان هذا لن يقتصر على لاجى، سوريا.

وكان كيربى قد كشف فى وقت سابق أنه من المقرر قبول ما بين ألف إلى ألفين لاجىْ سورى هذا العام ،وما بينخمسة آلاف وثمانية آلاف في السنة المقبلة في 2016″.

وقال أيضا “هناك قيد الدرس 15 الف لاجئ سوري احالت (ملفاتهم) المفوضية العليا للاجئين” التابعة للامم المتحدة.

وكان رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قال في يوليو الماضى، ان عدد اللاجئين السوريين تخطى اربعة ملايين ،وتعيش غالبيتهم في الفقر ،ويحلم بعضهم بالاستقرار في اوروبا بعد فقدان الامل بعودة سريعة الى الوطن.

ويقيم القسم الاكبر من هؤلاء اللاجئين في تركيا ولبنان، ،وتوقعت المفوضية في حال استمرار حركة الفرار من سوريا ان يصل عددهم بحلول نهاية السنة الى 4,27 مليونا ،يضاف اليهم حوالى 7,6 ملايين نازح داخل سوريا.