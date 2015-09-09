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"العدل" تحذر المحاكم من تعطيل العمل يوم بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية

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"العدل" تحذر المحاكم من تعطيل العمل يوم بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية "العدل" تحذر المحاكم من تعطيل العمل يوم بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية
أرسلت إدارة الأمن القضائى المستحدثة بوزارة العدل خطابا إلى جميع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالتنبيه على جميع العاملين بتلك المحاكم بالحضور يوم 12 سبتمبر الجارى وعدم التغيب، وذلك لوجود دعاوى تحث الموظفين بالتوقف عن العمل فى هذا اليوم بمناسبة بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وحصل "اليوم السابع" على نص خطاب مرسل من إدارة الأمن القضائى إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالسويس والذى جاء مفاده:

"أنه ونظرا لدعوة البعض بتعطيل سير العمل بالتغيب عن المحاكم فى عموم البلاد يوم 12 سبتمبر 2015 وذلك بمناسبة بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، الأمر الذى سيؤدى إلى تأخير وتعطيل مصالح جمهور المواطنين من المتعاملين مع المحكمة وجزئياتها بغية إثارة الرأى العام، الأمر المتعاقب عليه جنائيا وتأديبيا".

وتابع: لذلك يتم التنبيه مشددا على العاملين بالمحكمة بعدم التغيب عن العمل فى ذلك اليوم أيا كانت الأسباب والإبلاغ فورا فى حالة حدوث ما يعكر سير العمل وانتظامه.


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