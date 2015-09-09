"الأرصاد": انخفاض حدة الظاهرة الترابية غداً.. وتوقعات بسقوط أمطار الجمعة

أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن ما تعرضت له مصر ، منذ الأمس، هى ظاهرة ترابية، وليست عاصفة، موضحاً أن العاصفة لابد أن تتجاوز سرعة الرياح فيها 10 عقدات، وهو ما لم يحدث، وهذه الظاهرة مصدرها لبنان، والتى بدأت فى الانتقال إلى محافظات شمال وجنوب سيناء ثم انتقلت تدريجيا إلى القاهرة.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، خلال لقائه ببرنامج "مباشر من العاصمة"على قناة "أون تى فى" اليوم الأربعاء، أن هذه الظاهرة الترابية ستقل حدتها بدءا من غد الخميس، بينما ستظل حدتها على محافظتى شمال وجنوب سيناء.

وأوضح "سعودى" أن الرؤية حاليا أقل من 200 متر على الطرق المؤدية من وإلى شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة ونويبع، ويجب الالتزام بالجانب الأيمن فى القيادة، مع وجود مسافة أمان بين السيارات، أما الرؤية فى القاهرة فتكون من 600 إلى 700 متر، كما ينبغى تجنب خروج مرضى الحساسية في هذا الجو.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الخرائط الجوية تتوقع حدوث انخفاض تدريجى لدرجات الحرارة، وتوقعات بسقوط أمطار مساء الجمعة أو السبت على بعض محافظات الصعيد ومحافظتى شمال وجنوب سيناء.