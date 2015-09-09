بالفيديو..نشرة اليوم السابع: السيسى يستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى .. مع دينا عبد العليم

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السيسى يستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى

غلق الطريق المتجه لجامعة القاهرة من الجيزة بسبب طلاب التنسيق

راغب علامة للحكومة اللبنانية: “الشعب تعب منكم.. ولن يصدق أكاذيبكم”

محلب للمستثمرين التونسيين: مصر تدفع ضريبة مواجهة الإرهاب من أجل الإنسانية

البحوث الفلكية: غرة ذو الحجة الاثنين المقبل.. ووقفة عرفات 22 سبتمبر