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بالفيديو..نشرة اليوم السابع: السيسى يستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى .. مع دينا عبد العليم

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بالفيديو..نشرة اليوم السابع: السيسى يستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى .. مع دينا عبد العليم بالفيديو..نشرة اليوم السابع: السيسى يستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى .. مع دينا عبد العليم
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

السيسى يستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى

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مصر 365

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