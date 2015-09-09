بالفيديو..نشرة اليوم السابع: السيسى يستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى .. مع دينا عبد العليم

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.إعلان - Ads إعلان - Ads
السيسى يستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى
غلق الطريق المتجه لجامعة القاهرة من الجيزة بسبب طلاب التنسيق
راغب علامة للحكومة اللبنانية: “الشعب تعب منكم.. ولن يصدق أكاذيبكم”
محلب للمستثمرين التونسيين: مصر تدفع ضريبة مواجهة الإرهاب من أجل الإنسانية
البحوث الفلكية: غرة ذو الحجة الاثنين المقبل.. ووقفة عرفات 22 سبتمبر