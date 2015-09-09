حمدى الفخرانى يصل محكمة جنوب الجيزة لنظر تجديد حبسه بتهمة النصب والابتزاز

وصل منذ قليل، إلى محكمة جنوب الجيزة المحامى حمدى الفخرانى، لنظر تجديد حبسه على خلفية اتهامه بالنصب والابتزاز، وذلك بعدما أمرت نيابة الأموال العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد جلسة تحقيقات استمرت ما يقرب من 8 ساعات، وواجهته جهات التحقيق خلالها بالأحراز والتسجيلات الصوتية التى تثبت التهمة عليه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من صموئيل زكى يفيد بقيام حمدى الفخرانى بابتزازه للتنازل عن دعاوى قضائية مقابل مبالغ مالية، وتم تجهيز المبلغ وترقيم الأموال من قبل البنك المركزى، وتم الاتفاق على الحصول على الرشوة.