حمدى الفخرانى يصل محكمة جنوب الجيزة لنظر تجديد حبسه بتهمة النصب والابتزاز

وصل منذ قليل، إلى محكمة جنوب الجيزة المحامى حمدى الفخرانى، لنظر تجديد حبسه على خلفية اتهامه بالنصب والابتزاز، وذلك بعدما أمرت نيابة الأموال العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد جلسة تحقيقات استمرت ما يقرب من 8 ساعات، وواجهته جهات التحقيق خلالها بالأحراز والتسجيلات الصوتية التى تثبت التهمة عليه.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من صموئيل زكى يفيد بقيام حمدى الفخرانى بابتزازه للتنازل عن دعاوى قضائية مقابل مبالغ مالية، وتم تجهيز المبلغ وترقيم الأموال من قبل البنك المركزى، وتم الاتفاق على الحصول على الرشوة.