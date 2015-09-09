"البيئة": السيطرة على بقعة زيتية فى نهر النيل قبل قناطر أسيوط

أصدر الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، توجيهاته بسرعة توجه لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسيوط، بمشاركة شركة المياه وشرطة المسطحات البيئية، إثر ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالجهاز، يفيد بوجود تلوث بالزيت بمساحة 400 م2 تقريباً عبارة عن طبقة رقيقة لامعة بنهر النيل قبل قناطر أسيوط.

وطبقا للبيان الصادر من الوزارة اليوم، تلاحظ للجنة عند عمل مسح لمجرى النهر فى المنطقة الواقعة بين خزان أسيوط ومحطة مياه الشرب (الألمانى) وجود بقعة زيت سطحية وصغيرة متقطعة أمام قسم شرطة البيئة والمسطحات ومبنى المحافظة فى أسيوط.

كما تم المرور على مرسى العبارات النهريه الكائن على نهر النيل خلف حديقة الفردوس وتبين وجود موتور لأحد العبارات يتم عمل صيانه له أمام الورشة الميكانيكية للمرسى، والتى تبعد حوالى (7 م) تقريبا عن مجرى النهر، وتبين تسريب كمية صغيرة من الزيت إلى مجرى النهر، علما بأن الأرض مائلة ناحية النهر.

وعند أخذ عينات من المياه بواسطة معمل المياه بالفرع الاقليمى بأسيوط من أمام مرسى العبارات تبين مخالفتها للحدود المسموح بها بالقانون. تم اتخاذ العديد من الإجراءات تجاه المخالفين حيث تم إحالة المسئول عن الورشه الميكانيكيه للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، بالإضافة إلى تشتت البقعة بفعل العوامل الجويه، وأكدت نتائج تحليل العينات التى تم اخذها من امام محطة مياه الألمانى بواسطة وزارة الصحة أنها مطابقة وتم تشغيل المحطة.