انتهاء جلسة نظر تجديد حبس حمدى الفخرانى وخروجه متخفيا وسط حراسة أمنية

انتهى قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، من نظر تجديد حبس المحامى حمدى الفخرانى على خلفية اتهامه بالنصب والرشوة والابتزاز، وفور انتهاء الجلسة خرج الفخرانى فى حراسة أمنية مشددة متواريا عن الأنظار، ومغطى وجهه بجاكت بدلته، متجها إلى مقر النيابة الكلية بالطابق السابع بمحكمة جنوب الجيزة، منتظرا قرار المحكمة.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من صموئيل زكى يفيد بقيام حمدى الفخرانى بابتزازه للتنازل عن دعاوى قضائية مقابل مبالغ مالية، وتم تجهيز المبلغ وترقيمه الأموال من قبل البنك المركزى، وتم الاتفاق على الحصول على الرشوة.

بالفيديو..بدء جلسة نظر تجديد حبس حمدى الفخرانى لاتهامه بالنصب والابتزاز

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حمدى الفخرانى يصل محكمة جنوب الجيزة لنظر تجديد حبسه بتهمة النصب والابتزاز

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