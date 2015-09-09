بالأسماء.. 4 مرشحين يقدمون أوراقهم للجنة انتخابات الأقصر حتى الآن

صرح المستشار فواز إبراهيم، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بأن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا حتى الآن فى اليوم التاسع لتقديم الأوراق بمجمع محاكم الأقصر، 4 مرشحين فقط، وجار استمرار عمل اللجنة حتى الساعة الخامسة مساء.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء المرشحين الأربعة الذين تقدموا بأوراقهم خلال الساعة الماضية، وهم كل من (يوسف طه عبد الرحمن)، و(أحمد عبد الغنى صابر سالم)، من مركز إسنا، ومن بندر الأقصر تقدم كل من (أحمد يوسف إدريس) و(محمود أبو الليل).