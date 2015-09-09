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بالصور.. لجنة من الأعلى للجامعات يزور جامعة سوهاج لاعتماد كلية الآثار

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استقبل الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، بمكتبه اليوم الأربعاء، لجنة من قطاع الآداب التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، ممثلة فى الدكتور محمد عبد الحليم نور الدين عميد كلية الآثار والإرشاد السياحى جامعة للعلوم والتكنولوجيا، تنفيذاً لتوصية لجنة قطاع الآداب بإحالة الاقتراح المقدم من جامعة سوهاج بشأن إنشاء كلية للآثار بها.

وقال نور الدين، إن اللجنة قامت اليوم بزيارة ميدانية لجامعة سوهاج الجديدة تفقدت خلالها المبنى الجديد للكلية، للوقوف على مدى توافر الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لإنشاء كلية للآثار بالجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت فى وقت سابق بزيارة للجامعة فى عام 2012 لنفس الغرض.

وأضاف نور الدين، فى تصريحات له، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع المسئولين فى الجامعة وبعد المعاينة ودراسة الجوانب المتعلقة بالموضوع أوصت بأن الإمكانات المادية المتمثلة فى المبانى والأجهزة والمعامل والتجهيزات وكذلك الإمكانات البشرية من حيث توافرها وهيئة التدريس ومعاونيهم والقيام بالأعباء الدراسية مناسبة.

يذكر أن اللجنة أوصت بتطبيق اللائحة الداخلية لكلية الآثار جامعة القاهرة على الكلية المذكورة فى المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا، كما قام رئيس الجامعة بمنح درع الجامعة للدكتور عبد الحليم نور الدين تقديراً لجهوده.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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