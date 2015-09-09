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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد عدداً من مستشفيات المحافظة

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واصل محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولاته التفقدية لعدد من المستشفيات بالمحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأعمال تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة مستشفيات المحافظة.

وشملت جولة محافظ الأقصر التى رافقه خلالها وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أحمد محى القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد عبدالنبى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، زيارة كل من مستشفى القرنة المركزى.

كما تفقد خلال الجولة الأعمال الإنشائية الخاصة بكل من مستشفى إسنا الجديد ومستشفى الضبعية ومستشفى أرمنت الجديد، المكون من 7 طوابق بطاقة تصل إلى أكثر من 200 سرير بتكلفة إجمالية للمستشفى تقدر بحوالى 150 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منه فى شهر ديسمبر المقبل.

وناقش محافظ الأقصر مع وفد وزارة الصحة إمكانية اختيار عدد من المستشفيات بالمحافظة لضمها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة حتى تخضع إلى معايير الجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وفقا لخطة وزارة الصحة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال ترميم وتطوير مستشفى البياضية المركزى التى تنفذها القوات المسلحة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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