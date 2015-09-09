أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة طنطا يبحث دعم التعاون العلمى مع دولة الكويت

Google+ Print
رئيس جامعة طنطا يبحث دعم التعاون العلمى مع دولة الكويت رئيس جامعة طنطا يبحث دعم التعاون العلمى مع دولة الكويت
بحث الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، تدعيم وتوطيد أطر التعاون العلمى بين جامعة طنطا ودولة الكويت.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة للدكتور فريح العنزى المستشار الثقافى لدولة الكويت بمصر اليوم فى حضور كل من الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول اللقاء بحث أوضاع طلاب الدراسات العليا الكويتيين الدارسين بجامعة طنطا، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمى بين الجامعة ودولة الكويت.

فى نهاية اللقاء تبادل الطرفان دروع الجامعة ودولة الكويت، وتم التقاط بعض الصور التذكارية التى توثق هذا اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365