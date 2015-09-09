رئيس جامعة طنطا يبحث دعم التعاون العلمى مع دولة الكويت

بحث الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، تدعيم وتوطيد أطر التعاون العلمى بين جامعة طنطا ودولة الكويت.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة للدكتور فريح العنزى المستشار الثقافى لدولة الكويت بمصر اليوم فى حضور كل من الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول اللقاء بحث أوضاع طلاب الدراسات العليا الكويتيين الدارسين بجامعة طنطا، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمى بين الجامعة ودولة الكويت.

فى نهاية اللقاء تبادل الطرفان دروع الجامعة ودولة الكويت، وتم التقاط بعض الصور التذكارية التى توثق هذا اللقاء.