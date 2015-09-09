وزير الطيران: العاصفة الترابية تغلق مطار شرم الشيخ.. وتحويل 8 رحلات للغردقة

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن العاصفة الترابية أغلقت مطار شرم الشيخ أمام الملاحة الجوية ، وقال من المتوقع أن تتحسن الرؤية مساء اليوم لتعود الحركة الجوية للمطار، واضاف الوزير تم تحويل 8 رحلات دولية إلى مطار الغردقة والتي كان مقررا هبوطها الى مطار شرم الشيخ ، حيث أن مطار الغردقة مازال مفتوحاً أمام الملاحة الجوية حتى الآن .

وعن مطار القاهرة الدولي قال الوزير انتظمت حركة الملاحة الجوية ما عدا الرحلات داخلية المتجهة الى شرم الشيخ وعددها 7 حيث تنتظر تحسن الرؤية هناك لتعاود اقلاعها من جديد ، بينما حولت الرحلة رقم 020 مسارها الي مطار الأقصر بدلا من شرم الشيخ وتم تسكين الركاب بأحد الفنادق لحين تحديد موعد للاقلاع.

وأشار وزير الطيران إلي أن غرفة العمليات بوزارة الطيران المدني تتابع الاحوال الجوية على مستوى الجمهورية على مدار الساعة.