177 مرشح تقدموا بأوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات البرلمانية بسوهاج‎

قال المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية بسوهاج، إن إجمالى عدد المتقدمين للترشح للبرلمان فى 12 دائرة على المقاعد الفردية حتى الان بلغ 177 مرشح واكبر عدد الوائر من حيث عدد المتقدمين هى الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة طهطا.

ومن ناحية آخرى أشار عبد الستار أن العمل سوف يستمر أيام 13 و14 و15 من الشهر الحالى لقبول التقارير الطبية من المرشحين وعدم قبول اوراق تقديم جديدة لمرشحين خلال الثلاث ايام والتى خصصتهم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لقبول اوراق وتقارير الكشف الطبى الخاص بالمرشحين.