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791 حاجا فلسطينيا يغادرون إلى السعودية عبر منفذ رفح

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791 حاجا فلسطينيا يغادرون إلى السعودية عبر منفذ رفح 791 حاجا فلسطينيا يغادرون إلى السعودية عبر منفذ رفح

أرشيفية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 791 فلسطينيا من أهالى قطاع غزة قادمين من منفذ رفح البرى الذى تم فتحه لسفر الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج وسط ترتيبات بين السلطة الفلسطينية ومصر والسعودية .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار تعد هذه المجموعة الفوج الثانى من الحجاج الفلسطينيين حيث وصلوا فى قافلة تضم 22 حافلة ركاب كبيرة من منفذ رفح البرى ، تم إستقبالهم فى الصالة الموسمية الخاصة بسفر رحلات الحجاج وتم إنهاء إجراءات سفرهم على 3 رحلات لمصر للطيران متوجهة إلى جدة.

وأضافت المصادر أنه تم إعداد غرفة فى الصالة لإرتداء الحجاج ملابس الإحرام فيها قبل سفرهم ويستمر وصول الحجاج الفلسطينيين خلال الساعات القادمة لإستكمال سفرهم حوالى 2450 حاجا فلسطينيا إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج .

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