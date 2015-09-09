الصحة السعودية : حالة وفاة واصابتان بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات

> أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة حالة وتسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية بينما شفيت 6 حالات.>وقالت فى بيان اليوم إنه تم تسجيل اصابتين جديدتين بالرياض والدوادمى وتوفيت حالة بالرياض ليرتفع عدد الحالات التى اصيبت بالفيروس إلى 1225 والوفيات إلى 521 وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.>وأضافت ان ست حالات تماثلت للشفاء بالرياض ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 633 حالة بينما تبقى 58 حالة تحت العلاج بالاضافة الى 13 حالة معزولة منزليا .

فى سياق متصل أكدت الوزارة اكتمال استعدادتها للحج وقال مدير عام الإدارة العامة للطوارئ الصحية رئيس لجنة الطوارئ والطب الميداني الدكتور طارق العرنوس أنه جرى تجهيز100 سيارة إسعاف صغيرة عالية التجهيز ودعمها بالأدوية والكوادر الطبية والفنية المؤهلة ذات الخبرة في التعامل مع الحشود إضافة إلى 57 سيارة إسعاف كبيرة، ومعالجة الحالات في الميدان وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات المتواجدة في المشاعر المقدسة.

>وأضاف العرنوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالرياض إن الوزارة اعتمدت إدخال 30 سيارة إسعاف صغيرة جديدة للمشاركة في حج هذا العام وذلك لتغطية جميع المناطق التي يتواجد بها ضيوف الرحمن إضافة إلى نقل الحالات التي تحتاج لاستكمال علاجها بالمستشفى.

>وبين أن اللجنة قامت بالإعداد لموسم هذا الحج من خلال تحديث خطة الإخلاء الطبي في الحج بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني ضمن الخطة العامة لتدبير الدفاع المدني في الحج متضمنة خطط مجابهة الكوارث والحوادث، إضافة إلى تجهيز وتفقد مهابط الطائرات العمودية في 6 مستشفيات بالمشاعر وكذلك تجهيز وتشغيل النقاط الطبية بمحطات قطار المشاعر وعددها (18) نقطة.

>وأضاف أنه تم إجراء عمل الصيانة لسيارات الإسعاف الصغيرة وإعادة تركيب الأجهزة الطبية بها وتوزيعها على المواقع بواقع (74) سيارة للفرق الطبية بمنطقة المشاعر وعدد 18 سيارة للنقاط الطبية بمحطات قطار المشاعر و8 سيارات بالمنطقة المركزية (الحرم).

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