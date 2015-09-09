أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نوال السعداوى من مدريد: القضية السورية خطة لإلهاء عن العراق

Google+ Print
نوال السعداوى من مدريد: القضية السورية خطة لإلهاء عن العراق نوال السعداوى من مدريد: القضية السورية خطة لإلهاء عن العراق

>قالت الكاتبة والناشطة المصرية نوال السعداوى فى مؤتمر نظمته الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، تحت عنوان "فى طريق تحقيق المساواة بين الجنسين فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، إن القضية السورية "خطة لإلهاء"عن العراق، مشيرة إلى أن المشكلة زعزعت استقرار الشرق الأوسط، وأن الدول الغربية ليست بعيدة، ولا يمكن أن ننظر إلى المسألة السورية فى عزلة لأن كل شىء هو جزء من الخطة".

واعتبرت صحيفة إيه بىى سى الأسبانية نوال السعداوى "سيمون دى بوليفار العربى"، حيث إنها نشرت خمسين كتابا لمعالجة المشاكل التى تواجه المرأة المصرية، وفى عام 1972 فى أعقاب نشر نص "المرأة والجنس" حيث انتقدت ختان الإناث وبعد ذلك تم طردها من المنصب التى كانت تشغله للصحة العامة فى وزارة الصحة فى .

وفى عام 1981 فى عهد الرئيس أنور السادات تعرضت للسجن بسبب أرائها السياسية وفى عام 1933 اضطرت إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم تهديدها بالقتل من جماعات دينية متطرفة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر