نوال السعداوى من مدريد: القضية السورية خطة لإلهاء عن العراق

>قالت الكاتبة والناشطة المصرية نوال السعداوى فى مؤتمر نظمته الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، تحت عنوان "فى طريق تحقيق المساواة بين الجنسين فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، إن القضية السورية "خطة لإلهاء"عن العراق، مشيرة إلى أن المشكلة زعزعت استقرار الشرق الأوسط، وأن الدول الغربية ليست بعيدة، ولا يمكن أن ننظر إلى المسألة السورية فى عزلة لأن كل شىء هو جزء من الخطة".

واعتبرت صحيفة إيه بىى سى الأسبانية نوال السعداوى "سيمون دى بوليفار العربى"، حيث إنها نشرت خمسين كتابا لمعالجة المشاكل التى تواجه المرأة المصرية، وفى عام 1972 فى أعقاب نشر نص "المرأة والجنس" حيث انتقدت ختان الإناث وبعد ذلك تم طردها من المنصب التى كانت تشغله للصحة العامة فى وزارة الصحة فى مصر.

وفى عام 1981 فى عهد الرئيس أنور السادات تعرضت للسجن بسبب أرائها السياسية وفى عام 1933 اضطرت إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم تهديدها بالقتل من جماعات دينية متطرفة.



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