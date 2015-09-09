أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

شتاينماير يحذر من التوسيع العسكرى للنزاع فى سوريا

Google+ Print
شتاينماير يحذر من التوسيع العسكرى للنزاع فى سوريا شتاينماير يحذر من التوسيع العسكرى للنزاع فى سوريا
حذر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير فرنسا وبريطانيا وكذلك روسيا من التوسيع العسكري للنزاع الحاصل في سوريا.

وقال شتاينماير اليوم الأربعاء خلال مناقشة الميزانية في البرلمان الألماني "بوندستاج" إنه ربما يكون هناك حاليا "للمرة الأولى نقطة بداية للتعامل مع النزاع في سوريا بشكل مختلف".

وتابع الوزير الألماني قائلا: "لا يمكن أن يعول شركاء مهمون على الخيار العسكري حاليا ويدمرون مجددا الحلول التفاوضية".

يشار إلى أن روسيا تندرج ضمن أهم الداعمين للرئيس السوري بشار الأسدوتواردت تقارير كثيرة خلال الأيام الماضية عن زيادة وجود الجيش الروسي في سوريا وبدأت فرنسا إعداد غارات جوية ضد مواقع تنظيم (داعش) على الأراضي السورية أيضا.

كما قتل البريطانيون ثلاثة مسلحين تابعين لداعش في سوريا من خلال هجوم بطائرة بدون طيار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365