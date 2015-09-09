شتاينماير يحذر من التوسيع العسكرى للنزاع فى سوريا

حذر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير فرنسا وبريطانيا وكذلك روسيا من التوسيع العسكري للنزاع الحاصل في سوريا.

وقال شتاينماير اليوم الأربعاء خلال مناقشة الميزانية في البرلمان الألماني "بوندستاج" إنه ربما يكون هناك حاليا "للمرة الأولى نقطة بداية للتعامل مع النزاع في سوريا بشكل مختلف".

وتابع الوزير الألماني قائلا: "لا يمكن أن يعول شركاء مهمون على الخيار العسكري حاليا ويدمرون مجددا الحلول التفاوضية".

يشار إلى أن روسيا تندرج ضمن أهم الداعمين للرئيس السوري بشار الأسدوتواردت تقارير كثيرة خلال الأيام الماضية عن زيادة وجود الجيش الروسي في سوريا وبدأت فرنسا إعداد غارات جوية ضد مواقع تنظيم (داعش) على الأراضي السورية أيضا.

كما قتل البريطانيون ثلاثة مسلحين تابعين لداعش في سوريا من خلال هجوم بطائرة بدون طيار.

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