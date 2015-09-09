خلال ندوة بعنوان "أنتى الأهم".. مصر تستهلك 80 مليار سيجارة سنويا وتنفق 7 مليارات جنيه على التدخين

نظمت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ندوة مساء أمس بساقية الصاوى، تحت عنوان "أنتى الأهم"، بحضور الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب مساعد عميد المعهد القومى للقلب، أكد فيها أن مصر تستهلك 80 مليار سيجارة سنويا، وتعتبر مصر من أكثر الدول إنفاقا على التدخين، حيث تنفق 7 مليارات جنيه على السجائر.

وقال، إن أضرار السجائر لا تتوقف فقط على القلب والشرايين والإصابة بالسرطان وإنما تؤدى أيضا إلى الشيخوخة المبكرة فى الرجال والسيدات وتؤثر على جمال المرأة، وتسبب الأمراض الصدرية والانسداد الشعبى.

وأوضح أن تدخين الشيشة كانت عادة رجالى، ولكن أصبح الآن السيدات يدخنون الشيشة والسجائر كنوع من الحياة العصرية وقلما تجدى سيدة غير مدخنة، موضحا أن التدخين انتشر فى مصر بصورة كبيرة.

شارك فى الندوة كل من الدكتور أحمد محمود مدير مستشفى النساء والتوليد بطب قصر العينى، والدكتورة هالة عيسوى أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى.