ستيف بروس يشيد بالمحمدي ' مصدر البهجة ' قبل مئويته مع هال

أشاد ستيف بروس المدير الفني لفريق هال سيتي الإنجليزي بلاعبه المصري أحمد المحمدي وذلك على هامش خوضه للمباراة رقم 100 على التوالي مع النمور الأسبوع المقبل.

وخاض أحمد المحمدي أخر 99 مباراة بقميص هال سيتي في بطولة الدوري الممتاز وكذلك الدرجة الأولى والتي يلعب فيها حاليا هال.

وقال بروس في تصريحات لصحيفة هال ديلي "الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تقوله عن المحمدي هو أنه رياضي جدا، الطريقة التي يعتني بها بنفسه إذ لا يشرب الكحوليات ويتدرب كل يوم".

وأضاف "تشعر أن التدرب لا يأخذ مجهودا منه، كما أنه في حالة بدنية جيدة دائما وعليه أن يعتبر نفسه محظوظا كونه لم يتعرض للإصابات خلال تلك الفترة التي وصل فيها لأعلى معدل بدني".

وأردف "المحمدي يفعل كل الأشياء الصحيحة للحصول على فرصة اللعب".

المحمدي لم يغب عن هال سيتي سوى مباراتين فقط من أخر 126 مباراة للنمور في كل البطولات وهي أطول مدة للاعب في الفريق منذ ريتشارد جوبسون في الفترة من 1986 وحتى 1990.

وعلق بروس قائلا "هذا إنجاز رائع له فانضمامه للفريق كان أمرا رائعا لنا.. أتذكره عندما كان شابا صغيرا في سندرلاند ومنذ ذلك الأمر أعجبت به".

وأضاف "أراد دوما أن يتعلم وعلي القول أنه طوال السنوات التي دربته فيها كان مصدرا للبهجة، نريد المحمدي أن يبقى معنا ونتمنى أن نستطيع الحفاظ عليه لوقت أطول".