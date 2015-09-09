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محافظ​ ​الأقصر يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

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محافظ​ ​الأقصر يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور) محافظ​ ​الأقصر يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

محافظ​ ​الأقصر يتفقد عدد من المستشفيات

قام محمد بدر محافظ​ ​الأقصر، بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات بالمحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبيةالمقدمة للمواطنين وأعمال تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة مستشفيات المحافظة.

وشملت جولة محافظ الأقصر التى رافقه خلالها وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أحمد محى القاصد رئيسأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد عبدالنبى مدير عام مستشفى الأقصرالدولي، زيارة كل من مستشفى القرنة المركزي ومستشفى إسنا المركزي ومستشفى الصدربإسنا.

كما تفقد محافظالأقصر، خلال الجولة الإعمال الإنشائية الخاصة بكل من مستشفي إسنا الجديد ومستشفىالضبعية ومستشفى ارمنت الجديد، المكون من 7 طوابق بطاقة تصل إلي أكثر من 200 سريربتكلفة إجمالية للمستشفي تقدر بحوالي 150 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منه فى شهرديسمبر المقبل.

وناقش محافظ الأقصرمع وفد وزارة الصحة إمكانية اختيار عدد من المستشفيات بالمحافظة لضمها إلي أمانةالمراكز الطبية المتخصصة حتى تخضع إلي معايير الجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وفقا لخطة وزارة الصحة للإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

واختتم محافظ الأقصرجولته بتفقد أعمال ترميم وتطوير مستشفى البياضية المركزى التى تنفذها القوات المسلحة.

 

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