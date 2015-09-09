تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. تأجيل عقد المجلس الوطنى الفلسطينى

أعلن رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون رسميا وبعد مشاورات معمقة تأجيل عقد المجلس الوطنى، ومنح الوقت الكافى للجنة التحضيرية للتحضير لعقد جلسة عادية للمجلس فى وقت مناسب، والتى نعتقد أنها لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

يذكر أن تسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية قد تقدموا باستقالاتهم من عضوية اللجنة مما استدعى عقد جلسة طارئة للمجلس الوطنى لانتخاب أعضاء جدد وهو ما قوبل بالرفض من غالبية الفصائل الفلسطينية.

مصادر: تأجيل اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى المزمع انعقاده منتصف سبتمبر