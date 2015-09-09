هيئة الأسرى: شهر أغسطس شهد أعلى نسبة فى اعتقال الأطفال الفلسطينيين

رام الله /أ ش أ/



> قال محامى هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إبراهيم الأعرج اليوم /الأربعاء/ إن شهر أغسطس الماضى شهد أعلى نسبة اعتقال فى صفوف الأطفال القاصرين منذ بداية العام.

>وأضاف أنه دخل سجن "عوفر" فى هذا الشهر 42 أسيرا، 13 منهم أعمارهم أقل من 15 عاما، و23 منهم اعتقلوا من بيوتهم بعد منتصف الليل، و5 حالات اعتقلت عن الحواجز العسكرية الإسرائيلية، و4 حالات من الشارع، و9 حالات بعد التبليغ.

>وقال ممثل الأسرى الأطفال فى "عوفر" أكرم حامد إن 6 حالات من المعتقلين الصغار مرضى، و8 حالات تعرضت للضرب والتنكيل بعد الاعتقال، و26 حالة جرى معها تحقيق عنيف فى سجن المسكوبية بالقدس.

>وأوضح أن شهر أغسطس شهد أحكاما بالحبس تتراوح بين 6 و19 شهرا بحق 21 طفلا، وهى أعلى بكثير عن شهر يوليو الماضي، وأن هذه الاحكام صحبتها غرامات مالية، وصل مجموعها إلى 40 ألف شيكل، وبذلك ترتفع قيمة الغرامات منذ بداية العام إلى 317000 شيقل.

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