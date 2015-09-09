أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هيئة الأسرى: شهر أغسطس شهد أعلى نسبة فى اعتقال الأطفال الفلسطينيين

Google+ Print
هيئة الأسرى: شهر أغسطس شهد أعلى نسبة فى اعتقال الأطفال الفلسطينيين هيئة الأسرى: شهر أغسطس شهد أعلى نسبة فى اعتقال الأطفال الفلسطينيين

رام الله /أ ش أ/


> قال محامى هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إبراهيم الأعرج اليوم /الأربعاء/ إن شهر أغسطس الماضى شهد أعلى نسبة اعتقال فى صفوف الأطفال القاصرين منذ بداية العام.
>وأضاف أنه دخل سجن "عوفر" فى هذا الشهر 42 أسيرا، 13 منهم أعمارهم أقل من 15 عاما، و23 منهم اعتقلوا من بيوتهم بعد منتصف الليل، و5 حالات اعتقلت عن الحواجز العسكرية الإسرائيلية، و4 حالات من الشارع، و9 حالات بعد التبليغ.
>وقال ممثل الأسرى الأطفال فى "عوفر" أكرم حامد إن 6 حالات من المعتقلين الصغار مرضى، و8 حالات تعرضت للضرب والتنكيل بعد الاعتقال، و26 حالة جرى معها تحقيق عنيف فى سجن المسكوبية بالقدس.
>وأوضح أن شهر أغسطس شهد أحكاما بالحبس تتراوح بين 6 و19 شهرا بحق 21 طفلا، وهى أعلى بكثير عن شهر يوليو الماضي، وأن هذه الاحكام صحبتها غرامات مالية، وصل مجموعها إلى 40 ألف شيكل، وبذلك ترتفع قيمة الغرامات منذ بداية العام إلى 317000 شيقل.
>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365