أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الدفاع البريطانى: لن نتردد فى شن المزيد من الضربات الجوية فى سوريا

Google+ Print
وزير الدفاع البريطانى: لن نتردد فى شن المزيد من الضربات الجوية فى سوريا وزير الدفاع البريطانى: لن نتردد فى شن المزيد من الضربات الجوية فى سوريا
أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بلاده "لن تتردد في شن مزيد من الهجمات السرية بطائرات من دون طيار في سوريا لوأد مخططات إرهابية".

ونقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) عنه القول إن ضربة سلاح الجو الملكي البريطاني التي قتلت جهاديين بريطانيين يقاتلان مع تنظيم داعش "عمل قانوني تماما يتعلق بالدفاع عن النفس."

وكان فالون قد رفض من قبل تأكيد ما إذا كانت المملكة المتحدة قد وضعت "قائمة أهداف" لقتل أشخاص في سورية.

وكان نقاش بشأن استخدام المملكة المتحدة للطائرات بدون طيار قد بدأ بعد أن اُبلغ البرلمان أمس الأول الاثنين بأن البريطانيين رياض خان 21 عاما وروح الأمين 26 عاما قتلا في أغسطس الماضي في ضربة دقيقة في الرقة وجهتها طائرة موجهة عن بعد.

وقال فالون إنه "لم تكن هناك وسيلة أخرى" لوقف خان، الذي اتهمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالتخطيط لـهجمات "بربرية" على "مناسبات عامة مهمة" في بريطانيا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365