وزير الدفاع البريطانى: لن نتردد فى شن المزيد من الضربات الجوية فى سوريا

أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بلاده "لن تتردد في شن مزيد من الهجمات السرية بطائرات من دون طيار في سوريا لوأد مخططات إرهابية".

ونقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) عنه القول إن ضربة سلاح الجو الملكي البريطاني التي قتلت جهاديين بريطانيين يقاتلان مع تنظيم داعش "عمل قانوني تماما يتعلق بالدفاع عن النفس."

وكان فالون قد رفض من قبل تأكيد ما إذا كانت المملكة المتحدة قد وضعت "قائمة أهداف" لقتل أشخاص في سورية.

وكان نقاش بشأن استخدام المملكة المتحدة للطائرات بدون طيار قد بدأ بعد أن اُبلغ البرلمان أمس الأول الاثنين بأن البريطانيين رياض خان 21 عاما وروح الأمين 26 عاما قتلا في أغسطس الماضي في ضربة دقيقة في الرقة وجهتها طائرة موجهة عن بعد.

وقال فالون إنه "لم تكن هناك وسيلة أخرى" لوقف خان، الذي اتهمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالتخطيط لـهجمات "بربرية" على "مناسبات عامة مهمة" في بريطانيا.

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