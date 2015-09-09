بدء الحوار الوطنى اللبنانى .. و تعرض مواكب لسياسيين للرشق بالبيض

بدأت فى مقر مجلس النواب اللبنانى ظهر اليوم /الأربعاء/ جلسة الحوار الوطنى اللبنانى الذى دعا إليه رئيس المجلس النيابى نبيه برى بمشاركة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام وقادة الكتل الرئيسية فى البرلمان باستثناء حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذى قاطع الحوار.

وأعرب برى - بعد افتتاح جلسة الحوار بالنشيد الوطنى اللبنانى - عن أمله ألا تستدعى الحاجة إلى الدعوة لجولة أخرى للحوار"، مشددا على "أهمية الحوار للوصول لحل لأزمات البلاد".

فيما تعرضت مواكب السيارات التابعة لعدد من هؤلاء القادة للرشق بالبيض خلال توجههم للبرلمان.

>ووصل نبيه بري الذي سيترأس طاولة الحوار إلى المجلس في وقت مبكر، كما وصل العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح بالبرلمان اللبناني برفقته صهره وخليفته في رئاسة التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل.

ووصل رئيس كتلة المرده الوزير السابق سليمان فرنجيه يرافقه الوزير السابق يوسف سعاده، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان، ووزير المالية اللبناني علي حسن خليل الرجل الثاني في حركة أمل التي يترأسها نبيه بري.

ورغم الإجراءات الأمنية المشددة فقد تظاهر عدد من المحتجين في الطرق المؤدية لمقر مجلس النواب، وقاموا برشق سيارات تابعة لعدد من الوفود بالبيض، وأطلقوا هتافات ضد النخب السياسية التي تحكم بلبنان.