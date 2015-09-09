روسيا تحصل على موافقة اليونان وإيران لعبور مجالهما الجوى إلى سوريا

نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الأربعاء عن مصادر دبلوماسية أن روسيا حصلت على تصريح من اليونان وإيران للطيران فوق أراضيهما لنقل المساعدات إلى سوريا.

وكانت اليونان أعلنت قبل أيام أن الولايات المتحدة طلبت منها إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات المساعدات الروسية المتوجهة إلى سوريا بسبب مخاوف من أن موسكو قد تكون تعمل على حشد قوات عسكرية لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت بلغاريا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يضم أيضا الولايات المتحدة واليونان، قد أعلنت أمس أنها لن تسمح بمرور طائرات المساعدات الروسية بسبب الاشتباه في حمولتها.

في غضون ذلك، شددت موسكو على أن توريدها معدات عسكرية إلى سورية يتطابق بالكامل مع القانون الدولي، وأنها قد تدرس تقديم مساعدة إضافية لسورية في مكافحة الإرهاب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني عن ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية القول اليوم الأربعاء :"لم نخف أبدا علاقاتنا العسكرية الفنية مع سوريا، ونحن نزود سوريا منذ زمن بعيد بالأسلحة والمعدات الحربية ونقوم بذلك بمراعاة العقود الموقعة، وبما بتطابق بالكامل مع القانون الدولي".

وأكدت زاخاروف وجود خبراء عسكريين روس في سوريا، وكشفت أن مهمتهم تتمثل في تدريب العسكريين السوريين على استخدام المعدات الروسية الجديدة.

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