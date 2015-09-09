وفد منظمة المرأة العربية يزور مخيم "الزعترى" للاجئين بالأردن

ضمن فعاليات الزيارات الميدانية التفقدية التى يقوم بها وفد منظمة المرأة العربية إلى مخيمات اللجوء فى الأردن، زار وفد المنظمة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى المديرة العامة للمنظمة "مخيم الزعترى"، والتقى العقيد عبد الرحمن العموش ممثل الحكومة الأردنية فى المخيم، ومجموعة من ممثلى المنظمات الدولية العاملة فى المخيم، وتضم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (unicef) ومكتب الأمم المتحدة للسكان (unfpa)، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة (un women)فضلا عن برنامج الأغذية العالمى، حيث أعربوا عن الحاجة الكبيرة للدعم المالى لصمان القدرة على استمرار الخدمات التى يقدمونها للاجئين، وحتى لا يجبر اللاجئ على الهرب لأوروبا كخيار وحيد لاستمرار الحياة.

و خلال الزيارة تم الوقوف على وجود أكثر من 3000 دكان يديرها اللاجئون ويتم صرف المعونات عن طريق الكروت الذكية من ماكينات الصرف، ويسمح للاجئ بالخروج والمخيم والعودة إليه من خلال الحصول على إجازة من إدارة المخيم.

وأعرب المسئولون عن توجيه عناية خاصة للمرأة من الناحية الصحية، ومن حيث الحماية من العنف ومعالجة ظاهرة الزواج المبكر التى تقلصت نسبيا فى السنة الأخيرة.

ودار النقاش حول أوضاع المخيم الذى يضم 84 ألف لاجئ على مساحة 4 كيلو مترات مربعة، وأوضحت النقاشات الخصوصية التى يُدار بها مخيم الزعترى والتى تتمثل فى التنسيق الكامل بين وكالات الأمم المتحدة والحكومة الأردنية، كما تتوفر بالمخيم وحدات لحماية الأسرة تختص بحماية النساء والأطفال وشرطة للأحداث ومحكمة شرعية.

وأشاد وفد منظمة المرأة العربية برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى المديرة العامة للمنظمة بتعاون المملكة الأردنية الهاشمية والمنظمات الدولية فى التعامل مع اللاجئين السوريين بمخيم الزعترى والذى رصده وفد المنظمة.

وذكرت المديرة العامة للمنظمة، أن الهدف من زيارة المخيمات هو التعرف على أحوال اللاجئات السوريات على أرض الواقع، ورفع مطالبهم إلى الجهات الاقليمية الدولية، مؤكدة على تقصير المجتمع الدولى فى حق اللاجئين بالأردن ولبنان، وأنه يجب عليه أن يتحمل تبعات قراراته السياسية على الإنسان وما يقع عليه من كوارث، مشددة على أن ثمن ثلاث دبابات يعادل ثمن غذاء لعدد 600 ألف لاجئ، مطالبة الجميع بتحمل مسئولياته تجاه الشعب السورى وما تعرض له من ظلم وقهر ورعب.

يذكر أن وفد المنظمة قام بجولة داخل أرجاء المخيم، حيث زار مراكز الخدمات الصحية والاجتماعية ودور رعاية الاطفال ومراكز للتدريب الحرفى وتعليم مهارات اللغة والحاسب، كما زار الوفد مراكز الأطفال تابعة لليونيسيف وواحة المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومراكز توعية وإرشاد وخدمات صحية تابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما قام الوفد بزيارة أحد المنازل والتقى بعائلة سورية كاملة وناقشها حول مشكلاتها وأمالها للمستقبل، وتبين أن من أهم الصعوبات التى يواجهها سكان المخيم صعوبة الانتقال لعدم توفر مواصلات داخلية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وعقب زيارة المخيم توجه الوفد إلى دار الوفاق الأسرى التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث استقبلته الدكتورة زين العبادى مديرة الدار، وأطلعت السفيرة ميرفت التلاوى على نشاطه فى خدمة اللاجئين.



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