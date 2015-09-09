لو مسافر الحج.. تعرف على أهم التطعيمات لحمايتك من العدوى

مع قدوم موسم الحج، يسعى الكثيرون للذهاب لإتمام هذه الفريضة، ولكن بسبب تعدد الجنسيات المتواجدة فى الأراضى المقدسة، يكون الحجاج عرضه للإصابة بالأمراض الناتجة عن العدوى والزحام.

وعند عودة الحاج قد يصاب بنزلات برد قاسية قد تنقلب إلى التهاب رئوى حاد، ولذلك يجب التعرف على أهم اللقاحات والأمصال المهمة لصحة الحاج، وهذا ما يقدمه الدكتور مصطفى محمدى، مدير معمل المصل واللقاح "فاكسيرا"، مؤكدا أن الازدحام الذى يحدث فى الحج السبب الرئيسى فى انتشار الأمراض المعدية التى تصيب الجهاز المناعى.

ويقدم مدير المصل واللقاح بعض اللقاحات الواجب أخذها قبل السفر إلى الأراضى المقدسة، وذلك للحفاظ على صحة الحاج، ومنها:

1- لقاح الحمى الشوكية الرباعى وهذا اللقاح يعد أساسيًا، ويستمر تأثيره لمدة 3 سنوات فى جسم الإنسان.

>2- لقاح الأنفلونزا وذلك لتقوية الجهاز المناعى، ويحتفظ الجسم بهذا اللقاح لمدة عام.

>3- لقاح المكورات الرئوية، وهذا اللقاح يصبح إجباريا للأشخاص ذوى المناعة الضعيفة، أو الذين يتناول أدوية تحتوى على مادة الكورتيزون، أو الذئبة الحمراء، أو مرضى الإيدز.

وأخيرًا ينصح مدير المصل واللقاح، بتناول هذه اللقاحات قبل السفر بفترة، وذلك لإعطاء جسمك الفرصة لتقبله وخلق الأجسام المضادة، ويصبح فعالا ويحمى الجسم من الأمراض.