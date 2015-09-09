أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التدخل الجراحى بالمنظار آخر حل للتخلص من الحمل خارج الرحم

Google+ Print
التدخل الجراحى بالمنظار آخر حل للتخلص من الحمل خارج الرحم التدخل الجراحى بالمنظار آخر حل للتخلص من الحمل خارج الرحم
الإنجاب من أهم الأحلام التى تشغل بال كل الأزواج، ويسعون بشتى الطرق لتحقيق هذا الحلم، ولكن عند حدوث مشكلة فى الحمل، قد يشعر الأزواج بالضيف والفشل فى تحقيق هذا الحلم.

وتتعرض الكثير من السيدات للإصابة بالحمل خارج الرحم، الذى يعرضها للخطر والإجهاض، ويحتاج هذا الحمل لوقت كبير للتخلص منه ومن آثاره، حيث إنه يحتاج إلى شهر حتى يتخلص جسم المرأة من هرمون الحمل ويعود إلى طبيعته، وهذا ما أكده الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أنه على السيدة التى أصيبت بالحمل خارج الرحم، الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك وتجنب الكحوليات، حتى يصبح هرمون الحمل طبيعيا، وهو ما يؤدى إلى سقوط كيس الحمل دون الحاجة لجراحة.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، وفى حالة عدم استقرار هرمون الحمل، أو كان حجم الحمل كبيرا، أو عند تعرض السيدة للنزيف الحاد، يتم اللجوء إلى التدخل الجراحى، من خلال استخدام المنظار للتخلص من الحمل خارج الرحم مع أو بدون قناة فالوب، فيمكن استئصال الحمل وإصلاح القناة لتستعيد وضعها ووظيفتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365