التدخل الجراحى بالمنظار آخر حل للتخلص من الحمل خارج الرحم

الإنجاب من أهم الأحلام التى تشغل بال كل الأزواج، ويسعون بشتى الطرق لتحقيق هذا الحلم، ولكن عند حدوث مشكلة فى الحمل، قد يشعر الأزواج بالضيف والفشل فى تحقيق هذا الحلم.

وتتعرض الكثير من السيدات للإصابة بالحمل خارج الرحم، الذى يعرضها للخطر والإجهاض، ويحتاج هذا الحمل لوقت كبير للتخلص منه ومن آثاره، حيث إنه يحتاج إلى شهر حتى يتخلص جسم المرأة من هرمون الحمل ويعود إلى طبيعته، وهذا ما أكده الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أنه على السيدة التى أصيبت بالحمل خارج الرحم، الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك وتجنب الكحوليات، حتى يصبح هرمون الحمل طبيعيا، وهو ما يؤدى إلى سقوط كيس الحمل دون الحاجة لجراحة.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، وفى حالة عدم استقرار هرمون الحمل، أو كان حجم الحمل كبيرا، أو عند تعرض السيدة للنزيف الحاد، يتم اللجوء إلى التدخل الجراحى، من خلال استخدام المنظار للتخلص من الحمل خارج الرحم مع أو بدون قناة فالوب، فيمكن استئصال الحمل وإصلاح القناة لتستعيد وضعها ووظيفتها.