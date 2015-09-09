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7 أسباب وراء "التهتهة" عند الأطفال.. أهمها النقد الدائم

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7 أسباب وراء "التهتهة" عند الأطفال.. أهمها النقد الدائم 7 أسباب وراء "التهتهة" عند الأطفال.. أهمها النقد الدائم
التلعثم (أو ما يعرف بالتهتهة) من أكبر المشاكل التى يواجهها الأهل مع أطفالهم، وغالبا ما تثير تلك المشكلة قلقا بالغا لدى الوالدين.

فيما يؤكد أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، أن التلعثم من المشاكل الشائعة بين الأطفال خاصة فى الفترة العمرية من 3 إلى 6 سنوات، ويؤكد طلعت أن أغلب الأسباب المسئولة عن حدوث تلك المشكلة، عند الطفل تنحصر فى المشاكل النفسية وأهمها:

1- تعرض الطفل لتغييرات فى محيطه الاجتماعى، كانتقاله من مدرسة الى أخرى أو من بلد الى بلد ثانية.
>2- وجود مولود جديد بالأسرة واهتمام الأبوين به بصورة مبالغة، فى مقابل اهمالهم للطفل الكبير.
>3- انفصال الوالدين.
>4- وفاة أحد المقربين من الطفل.
>5- التعرض للنقد الدائم .
>6- تعرض الطفل للعنف البدنى أو اللفظى بصورة متكررة.
>7- ترهيب الطفل وتهديده.

ويؤكد سالم أن بخلاف تلك الأسباب قد يتعرض الطفل لمشكلة التلعثم دون سبب واضح، والحل يكمن فى إهمال هذا العرض بشكل كامل، وهو ما من شأنه انتهاء المشكلة فى غضون عدة أشهر قليلة، أما فى حالة لفت نظر الطفل لما يعانى منه وانتقاده أو محاولة تصحيح طريقة نطقه، فقد يؤدى ذلك الى تفاقم الحالة واستمرار مشكلة التلعثم لفترة اطول.

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مصر 365