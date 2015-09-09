حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (44) لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي لبلدية دبي بهدف تمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية بصورة أكثر كفاءة وفعالية وتوفير المقومات اللازمة لقيامها بالدور المأمول منها، كذلك لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين معها، بما يحقق تميّزها على كافة المستويات، ويعزز من إسهامها في مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

ويتضمن الهيكل التنظيمي الجديد تعديل مسميات بعض الوحدات التنظيمية بالبلدية كقطاع الاتصال والمجتمع، وإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، بالإضافة إلى إدارة علاقات المتعاملين والشركاء، والمعرفة والإبداع، والتراث العمراني والآثار، وذلك وفق المهام والصلاحيات الموكلة لكل من تلك الوحدات، وكذلك استحداث بعض الوحدات التنظيمية كإدارة الإيرادات العامة، والمرافق الترفيهية، والأغذية، وإدارة تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة.

ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2011 بشأن الهيكل التنظيمي العام لبلدية دبي، ويُعمل بالقرار رقم (44) لسنة 2015 من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.