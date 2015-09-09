دبي .. تهديد بالقتل أو دفع مليون درهم

أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم الأربعاء، موظفاً خليجياً وشريكه الآسيوي، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة تهديد مستثمر آسيوي وعائلته بالقتل في حال عدم دفع مليون درهم لهما، ولشخصين آخرين ادعيا أنهما من الـ"اف بي آي" الأميركية والتحريات البريطانية.

ووفقاً لتفاصيل الدعوى التي أوردها موقع 24 الإخباري، فإن المستثمر كان يعمل في مجال المضاربات المالية في موطنه الأم، وحصل على مبالغ مالية من مساهمين تقدر بـ17 مليون درهم بهدف استثمارها في الدولة.

وبينت التحقيقات أن "المستثمر أرسل المبالغ للمتهمين بهدف فتح شركة تجاريه في دبي لتكون حصته فيها 50%، وبعد فترة من الزمن سألهما عن الأرباح فأخذا يماطلانه، ما أدى إلى حدوث مشاكل فيما بينهم".

وذكر المستثمر في إفادته بالتحقيقات أن "المتهمين ادعيا فيما بعد أن المساهمين في بلده يطالبون بمبالغهم المالية وأن الشرطة تبحث عنه لإلقاء القبض عليه"، مشيراً إلى أنهما "حصلا منه على 400 ألف درهم ليتم الاتصال بشرطة بلده ومنع توقيفه، وتمكنا بذلك من خلال الاحتيال عليه وأخذ المال".

وأضاف أن "المتهمين أحضرا فيما بعد رجلين من أجل الاحتيال عليه مرة أخرى، حيث ادعيا أنهما من "اف بي آي" الأميركية والتحريات البريطانية، وهدداه بقتله وأفراد أسرته في حال لم يدفع مليون درهم، ما دفعه لفتح البلاغ".

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