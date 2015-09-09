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مصادر ملاحية بالمطار: إلغاء 3 رحلات وتأخر 6 آخرين بسبب العاصفة الترابية

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مصادر ملاحية بالمطار: إلغاء 3 رحلات وتأخر 6 آخرين بسبب العاصفة الترابية مصادر ملاحية بالمطار: إلغاء 3 رحلات وتأخر 6 آخرين بسبب العاصفة الترابية
أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن العاصفة الترابية التى تتعرض لها اليوم الأربعاء، تسببت فى إلغاء ثلاث رحلات لخدمات البترول متوجهة إلى أبورديس ورأس شقير بينما تأخر 6 رحلات متوجهة إلى شرم الشيخ والغردقة.

وقالت المصادر إنه رغم استقرار حركة الطيران الدولى من وإلى القاهرة إلا أن العاصفة الترابية تسببت فى إلغاء ثلاث رحلات لشركة طيران خدمات البترول الجوية وهى رحلات رقم 413 و551 إلى أبورديس و113 إلى رأس شقير، حيث انخفضت الرؤية لأدنى معدلاتها فى هذين المطارين المخصصين لخدمة حركة شركات البترول، بينما تأخرت 6 رحلات داخلية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة.

وأوضح المصدر أن التأخيرات التى حدثت فى الرحلات الدولية، كانت بسبب عمليات الصيانة حيث تأخرت رحلة مصر للطيران إلى مدريد حوالى ساعة، وأبوظبى حوالى 90 دقيقة وأمستردام نصف ساعة.

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مصر 365

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