تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" للغد لسوء الأحوال الجوية

تسبب سوء الأحوال الجوية فى عدم حضور الرئيس الأسبق محمد مرسى من محبسه بسجن برج العرب ولذلك قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، تأجيل جلسات محاكمته، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر، لجلسة الغد.

ورد كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون القانونية والذى يتضمن أن اللواء عماد حسين متواجد خارج البلاد حاليا ويتعذر حضوره لسماع شهادته بجلسة اليوم، ولذلك قررت التأجيل لجلسة باكر 10 سبتمبر لاستدعاء اللواء محمود حجازى رئيس جهاز المخابرات الحربية ويعاد طلب استدعاء اللواء خالد ثروت مدير قطاع الأمن الوطنى.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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