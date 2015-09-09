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محلب: "لم أنسحب من المؤتمر الصحفى وأصريت على عقده رغم التحذيرات"

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محلب: "لم أنسحب من المؤتمر الصحفى وأصريت على عقده رغم التحذيرات" محلب: "لم أنسحب من المؤتمر الصحفى وأصريت على عقده رغم التحذيرات"
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن اللجنة العليا المشتركة بين وتونس انعقدت بعدد كبير من الاتفاقيات ما يقرب من 16 اتفاقية، مقيما الزيارة أنها كانت زيارة أكثر من ناجحة وأنه تشرف بمقابلة الرئيس التونسى وسلمه رسالة من الرئيس المصرى.

وأضاف خلال لقائه بالصحفيين المصريين المرافقين له بتونس، أنه التقى بعدد من الوزراء التونسيين ورجال الأعمال، موجها الشكر لتونس على حسن استقبالهم رئيسًا وحكومة وشعب، موضحا أن اللقاءات فتحت مجالات لوضوح الرؤية.

وعلق على تجربة تونس فى استرداد الأموال المهربة ومدى إمكانية استفادة مصر من هذه التجربة بأنه شأن داخلى، وعلق أيضا على المؤتمر وما أثير أنه انسحابه بالمؤتمر، قائلاً: "أنا لم أنسحب، ومصر كبيرة واحنا المصريين عندنا القدرة عن الدفاع عن مبادئنا، وكنا متوقعين ذلك وأنا شخصيا أصريت على عقد المؤتمر رغم مطالب الجانب التونسى بعدم عقد المؤتمر".

وأوضح أن هناك حرب الجيل الرابع، وكل زيارة يوجد ما يعطلها، ومثلما نحن نبنى هناك من يحاول تعطيل هذه المسيرة.

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مصر 365

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