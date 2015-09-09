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محلب من تونس: "لازم أدخل فى أدق التفاصيل.. ومصر هتشوف خير تانى كتير"

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محلب من تونس: "لازم أدخل فى أدق التفاصيل.. ومصر هتشوف خير تانى كتير" محلب من تونس: "لازم أدخل فى أدق التفاصيل.. ومصر هتشوف خير تانى كتير"
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن سترى خيراً كثيراً خلال الفترة القادمة، مضيفا: "والله مصر هتشوف خير تانى كتير.. اصبروا بس"، لافتا إلى أن جميع مشاكلنا معروفة من المرور والمحليات والمدارس ولكن الجميع عليه التعاون، وجميع الملفات تم فتحها.

وأوضح فى تصريحات للصحفيين المرافقين له بتونس، أنه خلال أسبوعين ستعود حلوان لجمالها بعيدا عن العشوائية، حيث يتم عمل سوق كبير لأهلنا وأخواتنا من البائعين، وتطوير الحديقة الدولية ومتحف الشمع.

وأكد على دور الإعلام خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن مصر لا تملك رفاهية الاختلاف أو النقد المستمر، موضحا أنه يدخل فى تفاصيل كثيرة، ولا يملك رفاهية الوقت.

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