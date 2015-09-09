السيسى لوفد "الشيوخ الإيطالى":حقل الغاز الجديد باكورة لاكتشافات أخرى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، وفداً من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى برئاسة بير فرديناندو كازينى رئيس اللجنة، وذلك بحضور السفير الإيطالى بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، والتى شهدت دفعة كبيرة من التعاون والتنسيق خلال العامين الماضيين.

من جانبه، أشاد "كازينى" بتطور العلاقات إيجابياً بين البلدين، مشيراً إلى خصوصية تلك العلاقات والروابط الوثيقة التى تجمع بين الحضارتين المصرية والإيطالية عبر المتوسط، ومشيداً بالجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لاستعادة الأمن والاستقرار باعتبارها حجر الزاوية فى منطقة الشرق الأوسط.

كما هنأ رئيس لجنة العلاقات الخارجية الرئيس على الاكتشاف الضخم لحقل الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، والذى تم الإعلان عنه مؤخراً. وقدم الشكر للرئيس على قيام الحكومة المصرية بأعمال ترميم القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة فى وقت قياسى، مشيداً بالتعاون القائم بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشار إلى أن اكتشاف حقل الغاز فى البحر المتوسط يعد باكورة لاكتشافات أخرى حيث تتعين مواصلة أعمال الكشف والتنقيب عن مصادر الطاقة، مشيداً بعمل شركة "إيني" الإيطالية فى مصر وجهودها الدؤوبة وأعمالها الناجحة.

وأعرب "كازينى" عن رغبة مجلس الشيوخ الإيطالى فى تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصرى الجديد بعد تشكيله، مشيراً إلى أهمية إنعاش العلاقات المصرية الإيطالية فى شتى جوانبها، ولاسيما فيما يتعلق بقطاع السياحة وعودة التدفق السياحى الإيطالى إلى مصر لسابق عهده.



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