أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط سيدة وعاطل اختطفا شابا لطلب فدية نصف مليون جنيه

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودها للقبض على عاطل وربة منزل، بعدما قاما وآخر يعمل نجارا بخطف شاب تربطه بالسيدة علاقة عاطفية واحتجازه داخل شقة بمنطقة العجوزة، وطلبا من والده فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه، إلا أن أجهزة الأمن نجحت فى تحرير الشاب والقبض على أحد المتهمين.

كان تلقى المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث العجوزة من "السيد . ش"53 سنة تاجر أراضى، بلاغا بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يخبره فيه باحتجازه نجله عيد 34 سنة سائق وطلب مبلغ نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه فأبلغ الشرطة.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، وتبين من التحريات أن عاطلا يدعى "عاشور. ع" وراء اختفاء المجنى عليه.

وتبين أن المختطف والمتهم يرتبطان بعلاقة بسيدة تدعى "ع" التى اتفقت مع المتهم وآخر على استدراجها للشاب لاحتجازه وطلب فدية من والده لعلمهما بثراء والده، وبالفعل اتصلت المتهمة بالشاب واستدرجته للقائه، وفور ذهابه إليها تم احتجازه وطلب فدية من والده خرجت قوة من قسم العجوزة ورئيس مباحث العجوزة، وألقى القبض على المتهم وتحرير المختطف، فيما فرت المتهمة هاربة والمتهم الآخر والذى تبين أنه عاطل يدعى "ياسر .م.ح" 40 سنة، وتجرى الآن مطاردتها لإلقاء القبض عليها.

ومن جانبها تجرى النيابة تحقيقاتها مع المتهم المقبوض عليه "عاشور. ع" 40 سنة نجار، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

>