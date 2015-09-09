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القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف

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القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى دائرة المحافظة.

تمكنت الحملة التى شارك فيها العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن والمقدم محمد البرنس نائب المأمور من ضبط "سيد.س.أ" فلاح مقيم شنرا مركز الفشن وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 تجمل رقم (39056 - 13)، تحرر له المحضر رقم 2015/4848 إدارى مركز الفشن، وضبط "ناصر.ع.ح" سائق مقيم شنرا مركز الفشن وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/4740 إدارى مركز الفشن.

كما تمكنت الحملة من ضبط "عماد.م.ع" عامل مقيم بندر سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، تحرر له المحضر رقم 2015/3169 إدارى مركز سمسطا، و"محمد.ر.ع" عامل مقيم البهسمون مركز إهناسيا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، تحرر له المحضر رقم 2015/3823 إدارى مركز إهناسيا.

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