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بالصور.. ضبط 4571 مخالفة مرورية فى حملة بالجيزة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، حملة مُكَبَّرَة، لرصد المخالفات المرورية، وضبط الدراجات البخارية والسيارات المخالفة ومركبات الـ"توك التوك"، وإزالة التعديات التى تسىء للمظهر الحضارى.

وقاد الحملة اللواء عادل زكى، نائب مدير المرور، وبرفقته عدد من ضباط الإدارة المزودين بأوناش لرفع السيارات المتروكة، وتم رصد العديد من المخالفات المرورية ومركبات "توك توك" ودراجات بخارية مخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4571 مخالفات متنوعة ما بين بدون رخصة قيادة ومتنوعات وانتظار خاطئ، وضبط 30 مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانوناً "الرادار و51 مخالفة حملة مطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى".و 379 مخالفة نموذج 125 وحجز 78 توك توك و26 مخالفة دخان كثيف و120 مخالفة تصوير كاميرات. كما تم تم فحص15 حالة اختبار مخدرات، وضبط 4 من متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، فتم تحرير محاضر بالوقائع وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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