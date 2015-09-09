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فلاح يقتل زوجته بالفيوم لشكه فى سلوكها

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فلاح يقتل زوجته بالفيوم لشكه فى سلوكها فلاح يقتل زوجته بالفيوم لشكه فى سلوكها
أقدم فلاح مقيم بعزبة حنا بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، على قتل زوجته بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض لشكه فى سلوكها، وتم نقل جثتها لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة يوسف الصديق من أهالى قرية حنا بمركز يوسف الصديق بمقتل "سحر ف ح" 33 سنة ربة منزل، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتبين نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها المدعو "رأفت ع ر" 35 سنة فلاح مقيم بذات الناحية، بسبب شكه فى سلوكها، قام على إثرها بطعنها عدة طعنات متفرقة بالرقبة وأنحاء متفرقة بالجسد، مما أدى إلى وفاتها، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى أبشواى المركزى.

وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 2868 لسنة 2015 إدارى مركز يوسف الصديق، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365