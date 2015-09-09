مباحث الضرائب بالأقصر تحرر 8 محاضر ضبط جمركى بقيمة 204 آلاف و200 جنيه

تمكنت إدارة مباحث الضرائب والرسوم بمنطقة جنوب الصعيد بالأقصر برئاسة العميد محمد بهاء الدين من تحرير 8 محاضر ضبط جمركى، فى إطار حملة استهدفت أحد الأكمنة بالنقطة التفتيش الأمنية بقرية بهجورة بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا.

وتم ضبط 8 سيارات بها كمية من النجف والأباليك والأدوات الكهربائية وفلاتر السيارات وكماليات السيارات والموتوسيكلات وكمية من الأدوات الصحية والسخانات الكهربائية وكمية من السجاد والبضائع المتنوعة، وبالعرض على محمد شمس مدير إدارة المكافحة التهريب الجمركى بالأقصر تم تشكيل لجنة ضمت كلا من على علام محمد رئيس قسم المكافحة ومحمد عبدا لله أحمد رئيس قسم المكافحة والرائد هادى زكريا الخطيب.

وتبين أن جميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بمستندات أو فواتير تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها وقدرت قيمة المضبوطات بـ204 آلاف و200 جنيه، وتم التصالح فى جميع المحاضر المحررة وسداد الغرامة الجمركية المستحقة.