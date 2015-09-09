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مباحث الغربية تضبط عاطلين بحوزتهما 4 قطع سلاح نارى

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مباحث الغربية تضبط عاطلين بحوزتهما 4 قطع سلاح نارى مباحث الغربية تضبط عاطلين بحوزتهما 4 قطع سلاح نارى
تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين بأول ومركز طنطا وبحوزتهما بندقية خرطوش و2فرد خرطوش وطبنجة معدلة عيار6,5م و13طلقة متنوعة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول طنطا ومركز شرطة طنطا من ضبط حمادة س ا 38 سنة عاطل وبحوزته 2 فرد خرطوش، وطبنجة معدلة عيار 6.5م، و10 طلقات عيار6,5 م و 3 طلقات خرطوش) فى المحضر رقم 18461 جنايات أول طنطا، وضبط (بندقية خرطوش تحمل رقم 1432 - 13) بحوزة عاطل فى المحضر رقم 10443 جنايات مركز طنطا، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365