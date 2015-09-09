حمدي زكي يوضح: مفاجأة في رحيله للأهلي مجانا.. وحقيقة الأموال التي دفعها له الاتحاد

هل تعلم أن محمد حمدي زكي والأهلي كلاهما لم يكن يعلم أن اللاعب بإمكانه الانتقال إلى القلعة الحمراء مجانا هذا الصيف؟

اللاعب الدولي الشهير بلقب "جدو الصغير" كشف عن تلك المفاجأة الصغيرة في حواره الذي أبرزه ناديه الجديد الأهلي عبر موقعه الالكتروني.

حمدي زكي انتقل من الاتحاد إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعدما وجد أن عقده الجديد مع زعيم الثغر لم يتم توثيقه في اتحاد الكرة.

وقال زكي عن تلك المرحلة: "في الحقيقة الأهلي فاوضني بعد مباراته مع الاتحاد السكندري في الدور الأول من الموسم الماضي ضمن الدوري الممتاز".

وتابع "بعد المباراة تحدث معي أحد المسؤولين في الأهلي لطلب انتقالي إلى النادي في الصيف".

وأضاف "وافقت. لكن السر الذي يمكن أن أكشفه هنا أن الأهلي وأنا كنا لا نعلم بموضوع عدم توثيق عقدي الجديد مع الاتحاد السكندري".

وأفصح "كان الأهلي ينوي التفاوض مع الاتحاد السكندري بشكل طبيعي لضمي. لكن حين اكتشفنا أن عقدي وقتها مع فريقي ينتهي في الصيف انتقلت للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر".

الشكوى

وكان اتحاد الكرة قد وقع غرامة مالية على اللاعب بدعوى أنه تلقى أموالا خارج إطار راتبه المذكور في عقده القديم من الاتحاد السكندري.

ورجح اتحاد الكرة أن تلك الأموال هي قيمة العقد الجديد الذي وقعه زكي مع الاتحاد دون أن يتم تفعيله، وبالتالي عاقبه مجلس الإدارة بغرامة مالية.

وعقب اللاعب "وكيف يثبت اتحاد الكرة أن تلك الأموال هي قيمة عقدي الذي لم يوثق؟".

وتابع "ما حدث أني فعلا تلقيت أموالا من الاتحاد، لكنها بمثابة تعويض لي باتفاق مع إدارة النادي السكندري وقتها. ليس لتلك الأموال أي علاقة بعقدي الجديد لأنه لم يفعل أصلا".

وأردف "أرى العقوبة علي مبالغ فيها جدا في الحقيقة".