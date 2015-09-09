فحوصات لتحديد قدرة باسم مرسي على اللعب أمام أورلاندو

يخضع باسم مرسي مهاجم الزمالك لفحوصات طبية تحدد مدى قدرته على اللعب أمام أورلاندو بايرتس يوم الأحد المقبل.

ويلعب الزمالك مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية بعدما ضمن الترشح لنصف نهائي البطولة.

وتحدد المباراة مركز الزمالك في المجموعة وسيعرف وقتها منافسه في نصف النهائي وما إذا كان الأهلي أم لا، والذي يلعب يوم السبت.

وتأتي الفحوصات الطبية التي يخضع لها باسم مرسي بعد إصابته في السمانة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام تشاد في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا.

وشهدت المباراة إحراز باسم مرسي لثلاثة أهداف في فوز عريض للفراعنة وهو الهاتريك الأول لنجم الزمالك مع المنتخب الوطني.