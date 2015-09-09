كرة طائرة – أخطاء قاتلة تكلف مصر الهزيمة الثانية في كأس العالم أمام كندا

ارتكب المنتخب المصري أخطاء قاتلة في الشوط الخامس أمام المنتخب الكندي ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في كأس العالم للكرة الطائرة بنتيجة 3 – 2.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكندي بنتيجة 25 – 22 و25 – 23 و21 – 25 و24 – 26 و15 – 12 ليحرم الفراعنة من تحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية بكأس العالم.

وقدم المنتخب المصري عرضا رائعا في الشوطين الثالث والرابع بعدما كان متأخرا بشوطين مقابل لا شيء وتمكن من العودة ومعادلة النتيجة إلى شوطين لكل فريق.

وفي الشوط الحاسم، وقع لاعبو المنتخب المصري في أخطاء بالجملة على الإرسال وهو ما أهدى المنتخب الكندي أربع نقاط مجانية وهو ما يقارب ثلث نقاط الشوط.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب المصري نقطة من المباراة نظرا لهزيمته بالشوط الحاسم ليرفع رصيده إلى نقطتين من مباراتين بعد خسارته بنفس النتيجة أمام المنتخب الياباني.

ويحتل المنتخب المصري بالنقطتين المركز التاسع من أصل 12 فريقا مشاركا في البطولة.

يذكر أن الفراعنة يستعدون لمواجهة المنتخب الإيطالي الذي يحتل صدارة الترتيب مؤقتا برصيد ست نقاط يوم الخميس.