أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة طائرة – أخطاء قاتلة تكلف مصر الهزيمة الثانية في كأس العالم أمام كندا

Google+ Print
كرة طائرة – أخطاء قاتلة تكلف مصر الهزيمة الثانية في كأس العالم أمام كندا كرة طائرة – أخطاء قاتلة تكلف مصر الهزيمة الثانية في كأس العالم أمام كندا

ارتكب المصري أخطاء قاتلة في الشوط الخامس أمام المنتخب الكندي ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في كأس العالم للكرة الطائرة بنتيجة 3 – 2.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكندي بنتيجة 25 – 22 و25 – 23 و21 – 25 و24 – 26 و15 – 12 ليحرم الفراعنة من تحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية بكأس العالم.

وقدم المنتخب المصري عرضا رائعا في الشوطين الثالث والرابع بعدما كان متأخرا بشوطين مقابل لا شيء وتمكن من العودة ومعادلة النتيجة إلى شوطين لكل فريق.

وفي الشوط الحاسم، وقع لاعبو المنتخب المصري في أخطاء بالجملة على الإرسال وهو ما أهدى المنتخب الكندي أربع نقاط مجانية وهو ما يقارب ثلث نقاط الشوط.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب المصري نقطة من المباراة نظرا لهزيمته بالشوط الحاسم ليرفع رصيده إلى نقطتين من مباراتين بعد خسارته بنفس النتيجة أمام المنتخب الياباني.

ويحتل المنتخب المصري بالنقطتين المركز التاسع من أصل 12 فريقا مشاركا في البطولة.

يذكر أن الفراعنة يستعدون لمواجهة المنتخب الإيطالي الذي يحتل صدارة الترتيب مؤقتا برصيد ست نقاط يوم الخميس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر