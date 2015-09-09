محافظة الأقصر تستعد لاستقبال عيد الأضحى

أكد اللواء “عادل مهران” سكرتير عام محافظة الأقصر ، على استعداد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، مشيراً إلى تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أى زيادات أو تلاعب فى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية ، وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية.

كما أوضح “مهران” أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية من مديرية الطب البيطرى والتموين والصحة للتأكد من سلامة السلع المعروضة وضمان توفيرها بجميع أرجاء المحافظة ، بالإضافة إلى الجمعيات الاستهلاكية لمنع أى اختناقات مع استمرار بيع اللحوم داخل الشوادر المنتشرة بالمحافظة وتوفير سيارات تجوب المدن والقرى لتوزيع كميات من اللحوم بسعر 35 جنيه للكيلو الواحد ، مشدداً على ضرورة الذبح داخل المجازر.

وشدد السكرتير العام على ضرورة المرور على المخابز بجميع أنواعها بصفة دورية ومستمرة للتأكد من المواصفات الخاصة برغيف الخبز ، وضبط عملية الإنتاج وتعديل مواعيد المخابز التى تنتج الخبز المدعم بما يتناسب واحتياجات المواطنين.