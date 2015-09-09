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المباحث تكشف تفاصيل مقتل فلاح وإلقاء جثته في إحدى خطائر الماشية بأسيوط

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المباحث تكشف تفاصيل مقتل فلاح وإلقاء جثته في إحدى خطائر الماشية بأسيوط المباحث تكشف تفاصيل مقتل فلاح وإلقاء جثته في إحدى خطائر الماشية بأسيوط

 

جثة- أرشيفية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوتيج بأسيوط من كشف تفاصيل مقتل فلاح بعد العثور على جثته ملقاة فى إحدى حظائر الماشية المجاورة لسكنه.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغ لمركز الشرطة من أهالى قرية دوينة دائرة المركز بمقتل ” محمد . ف . م ” 32 سنة ، فلاح ، ومقيم بقرية دوينة ، وعلى الفور انتقلت مباحث المركز وبالفحص والمعاينة تبين إصابته بطلق ناري بالرأس تسبب فى وفاته فى الحال وتم العثور على الجثة مسجاة بأحدى حظائر المواشى بجوار مسكنه .

وبالبحث والتحري حول الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ” فتحي . ف . م ” 63 سنة ، صراف بالمعاش ، ومقيم بقرية دوينة (من أبناء عمومته )
> وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو عبارة عن (طبنجة و2 طلقة نارية ) .

بمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة وأفاد أنه أثناء عبثه بالسلاح النارى خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ وأحدثت إصابة المجنى عليه .
> تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق

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